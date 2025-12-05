بحار فرنسي يوجه رسالة جد مؤثرة إلى ضابط بحرية جزائري

نشر بحار فرنسي “نيكولا شاربي ” Nicolas charpy”عبر حسابه على فيسبوك رسالة جد مؤثرة إلى ضابط البحرية الجزائرية الذي أنقذه في 21 نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع يتاريخ 21 نوفمبر الماضي، عن إجراء عملية إجلاء صحي مستعجلة لبحار من جنسية فرنسية شمال عين البنيان بالعاصمة.

العملية، إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، لنداء استغاثة من طرف بحار على متن سفينة شراعية مسماة “SY-FRILEUSE” حاملة للراية الفرنسية ومتواجدة على بعد 57 ميل بحري شمال عين البنيان.

وفقا للبيان ذاته السفينة قادمة من جزيرة سردينيا ومتجهة إلى مضيق جبل طارق وكان على متنها البحار “نيكولا شاغبي” من جنسية فرنسية يبلغ من العمر 60 سنة تعرض لأزمة صحية.

وعلى الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر. قام المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بتفعيل عملية إنقاذ وإجلاء صحي في البحر عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للفوج 560 لحوامات البحث والإنقاذ.

ليتم إجلاء البحار الفرنسي على جناح السرعة الى مستشفى زرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم، وهو الآن في حالة صحية مستقرة.

وفي الفاتح من الشهر الجاري وبعد تعافيه كتب البحار فرنسي “نيكولا شاربي ” Nicolas charpy”رسالة إلى مؤثرة إلى ضابط البحرية الجزائرية.

وقال نيكولا شاربي: ” إليك أنت، ضابط القوات البحرية الجزائرية، المعلق في طرف رافعة مروحية لا أعرف حتى اسمك”.

وتابع شاربي “على الرغم من كل ما تلقيتموه من تدريب، فإن المهمة تتطلب، وأنا ما زلت حيا لأشهد على ذلك، التزاما يفوق كل الحدود”.

وأضاف في منشوره قائلا: “عندما رأيت نظرتك، أدركت أنني أستطيع أن أترك قاربي، وأنك ستبذل كل ما بوسعك لالتقاطي”.

واختتم البحار الفرنسي منشوره “لك مني كل الاحترام، لقد اخترعت الميداليات من أجل أشخاص مثلك”.