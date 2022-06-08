بحاية: قتيل وجريحان في إصطدام سيارة بشاحنة بأنفاق خراطة

لقي شخص حتفه في عين المكان إثر حادث إصطدام بين سيارة من نوع كليو رونو بشاحنة. على مستوى طريق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية و سطيف.

الحادث المميت خلف جريحين إثنين بينهم فتاة إصابتهم وصفت بالبليغة تم نقلهما على جناح السرعة الى المستشفى. ضحايا هذا الحادث حسب ما هو متداول ينحدرون من بلدية حمام الضلعة ولاية المسيلة.

وقد فتح عناصر الأمن تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المميت. جذير بالذكر ان هذا المحور من طريق الأنفاق يشهد حوادث مرور متكررة نتيجة عدم إحترام قوانين المرور و التجاوز الخطير المؤدي الى حوادث مروعة.