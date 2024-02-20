بحثا سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. لقاء ثنائي بين الفريق أول شنڨريحة ونظيره الرواندي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع الرواندي من قبل وزير الدفاع جوفينال مريزاماندا، ليلتقي بعدها بنظيره رئيس أركان القوات الرواندية الفريق أول مبارك موغانغا.

وذلك مواصلة لزيارته الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية رواندا بدعوة من نظيره الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وبمدخل المقر العام لوزارة الدفاع بالعاصمة كيغالي، استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا. أين استعرض تشكيلة من الحرس الوطني أدت له التشريفات العسكرية.

وعقب ذلك استُقبل الفريق أول من قبل وزير الدفاع الرواندي جوفينال مريزاماندا، أين كانت له محادثات استعرض فيها مسار التعاون العسكري بين جيشي البلدين، ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية.

لقاء ثنائي بين الفريق أول شنڨريحة ونظيره الرواندي

وبعد ذلك، كان للفريق أول لقاء ثنائيا مع نظيره الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا، ليتوسع اللقاء بحضور وفدي البلدين، ترأس فيه الطرفان محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين وإرادتهما في توسيع مجالات التنسيق في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لمضيفه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا للبلدين، من أجل بعث ديناميكية جديدة لآلية التعاون العسكري بين الجيشين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية، التي تعرفها القارة الإفريقية:

“إن زيارتي هذه، التي تأتي تبعا لتلك التي أجراها سلفكم إلى الجزائر عام 2022، الفريق أول جان بوسكو كازورا، تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا للبلدين، من أجل بعث ديناميكية جديدة على آلية التعاون بين جيشينا، وفرصة سنغتنمها لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما أنها تعد مرحلة هامة في مسعى التشاور بين مؤسستينا نقطعها سويا على درب ترقية العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون العسكري، للارتقاء به إلى مصاف تطلعات قيادتي البلدين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية، التي تشهدها القارة الإفريقية، بالفعالية والنجاعة اللازمتين”.

الفريق أول مبارك موغانغا: نتطلع للاستفادة من قدرات الجيش الوطني الشعبي

من جهته أشاد الفريق أول مبارك موغانغا بالإرادة الصادقة للطرف الجزائري في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، بما يتوافق مع طموحات البلدين الصديقين في إرساء أواصر تعاون مفيد ومثمر للجانبين.

“قوات الدفاع الروندية تؤكد أن الجيش الوطني الشعبي، هو حقا، أحد أكثر القوات العسكرية احتراما ونجاعة على مستوى قارتنا وحتى خارجها. ومن خلال التعاون المُطرد في مجال الدفاع، فإن قوات الدفاع الروندية تتطلع للاستفادة من قدرات الجيش الوطني الشعبي والنهل من تجربته وخبرته”

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي لمقر القوات الرواندية للدفاع.

الفريق أول شنڨريحة يقوم بزيارة النصب التذكاري المخلد لذكرى وأحداث الإبادة الجماعية

هذا وقد قام صبيحة اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة إلى النصب التذكاري المخلد لذكرى وأحداث الإبادة الجماعية. أين كان في استقباله الجنرال باتريك كاروريتوا مدير التعاون الدولي بالقوات الرواندية للدفاع.

وقام الفريق أول وضع بالمناسبة إكليلا من الزهور على هذا النصب التذكاري، ووقف رفقة الوفد المرافق له دقيقة صمت على أرواح ضحايا هذه المأساة التي شهدها تاريخ رواندا سنة 1994.

وبعد ذلك طاف الفريق أول السعيد شنقريحة برواق العرض التابع للنصب التذكاري حيث تلقى شروحات وافية عن تاريخ رواندا وعن أهمية النصب التذكاري المخصص لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية وتعزيز مبادىء السلام وقيم التسامح لدى الأجيال الصاعدة من أبناء رواندا والقارة الإفريقية .

وبعد توقيعه على السجل الذهبي للنصب التذكاري للإبادة الجماعية أكد الفريق أول، على أهمية هذه الزيارة في الإطلاع على تاريخ رواندا العريق.

الفريق الأول ومن خلال على رده على سؤال للصحافة الرواندية أبرز دور الجزائر في مقاومة مختلف أشكال الاحتلال ومكافحة الإرهاب.

الفريق أول شنڨريحة يزور متحف الإبادة الجماعية بكيغالي

وبالعاصمة الرواندية كيغالي دائما تنقل الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة الوفد المرافق إلى متحف الإبادة الجماعية.

وخلال هذه الزيارة، كان للفريق أول جولة في أروقة المتحف، أين قدمت له وللوفد المرافق شروحات وافية عن المتحف من قبل القائمين عليه، واستمع إلى عرض تاريخي مفصل عن تلك الحقبة المأساوية من تاريخ رواندا.