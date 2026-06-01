بحث آليات التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الاثنين، بمقر الوكالة، الشيخ تيجان دياغن، الممثل الإقليمي لمنطقة المغرب العربي والساحل بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف مجالات شراكة عملية من شأنها دعم جهود ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية.

وفي هذا الإطار، قدّم المدير العام عرضاً حول أهم الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال. وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وآلية الشباك الوحيد للمستثمر. إلى جانب مختلف التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والنجاعة في معالجة المشاريع الاستثمارية.

كما استعرض المدير العام الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر ضمن القطاعات ذات الأولوية. لاسيما الصناعة التحويلية، والصناعات الصيدلانية، والفلاحة والصناعات الغذائية. والمناجم، والطاقات المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مبرزاً ما توفره هذه المجالات من فرص واعدة للاستثمار المنتج والمستدام.

وتطرق اللقاء إلى آليات المرافقة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، إضافة إلى التجربة الوطنية. في مجال الضمانات المرتبطة بالاستثمار ودور الصناديق السيادية في دعم الديناميكية الاقتصادية.

ومن جهته، نوه ممثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار. معتبراً أنها تعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتنسجم مع أهداف مؤسسته الرامية إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول الأعضاء.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على العمل على وضع إطار تعاون مؤسساتي يحدد مجالات الشراكة ذات الأولوية. ويعزز تبادل الخبرات والمعلومات. بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة والموفِّرة لمناصب الشغل.

وتُعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. حيث تتولى تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين. بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات نحو الدول الأعضاء، ومن بينها الجزائر.

