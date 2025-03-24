بحث آليات تعزيز التكامل بين التكوين المهني والتعليم العالي

اجتمع وزير التكوين المهني والتمهين، ياسين وليد، الاثنين، مع كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث آليات تعزيز التكامل بين القطاعين.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التكامل بين قطاعي التعليم العالي من جهة والتكوين المهني من جهة أخرى، بما يخدم مصلحة المتربصين والطلبة.

وتمت مناقشة تمكين حاملي شهادة التقني السامي، الحاصلين على البكالوريا، من مواصلة دراستهم الجامعية.

بالإضافة إلى إعداد عروض تكوينية في المعاهد التكنولوجية التابعة لقطاع التعليم العالي، موجهة للحائزين المستقبليّين على شهادة البكالوريا المهنية.

كما تناول الاجتماع إنشاء مركز بحث مشترك في الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين، تحت إشراف الوزارتين. وكذا إطلاق برامج دكتوراه مخصصة لأساتذة التكوين المهني. ومساهمة قطاع التعليم العالي في تكوين المكوّنين لفائدة أساتذة التكوين المهني.