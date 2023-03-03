بحث إمكانيات تمويل النشاطات التصديرية للمؤسسات الصيدلانية الوطنية نحو الأسواق الإفريقية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أمس الخميس، وفدا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وحسب بيان للوزارة، جاء اللقاء، لبحث إمكانيات تمويل النشاطات التصديرية للمؤسسات الصيدلانية الوطنية. لاسيما نحو الأسواق الإفريقية.

وترأس وفد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مديرها العام هاني سالم سنبل، المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وتمحورت النقاشات خلال اللقاءـ، حول إمكانيات وفرص الدعم والمساعدة المالية لصادرات المواد الصيدلانية إلى الأسواق الأفريقية. والتي ستكون محور اجتماع ستحتضنه الجزائر قبل نهاية العام.

وسيجمع الإجتماع، مختلف متعاملي الصيدلة والمستثمرين الجزائريين ونظرائهم من البلدان الأفريقية المستهدفة على وجه الخصوص في منطقة شرق وغرب أفريقيا.

وسيسلط الضوء، خلال الاجتماع، على عروض التمويل المختلفة التي تقدمها البنوك الإسلامية العربية. لدعم وتطوير مشاريع مشتركة لإنتاج وتصدير المواد الصيدلانية، في نهج متكامل ومندمج نحو إفريقيا.