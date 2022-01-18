بحث تسهيل استخراج المواد الأولية الخاصة بالبناء

ناقش مجمع جيكا وفروعه، آفاق تعزيز التعاون من أجل تسهيل استخراج المواد الأولية الخاصة بمواد البناء، لصالح المجمع، بغية تنويع نشاطاته.

وتم ذلك في اجتماع بين مجمع جيكا وفروعه الخاصة بالحصى ومركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من جهة أخرى.

وجاء هذا الاجتماع، تبعا لتوجيهات كل من وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وتطرق ممثلو مجمع جيكا والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، خلال هذا اللقاء، لفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع المناجم.

بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق تطوير نشاطات التنقيب والاستغلال المنجمي من طرف فروع المجمع العمومي للإسمنت، قصد إيجاد حل لها.

كما ناقش الطرفان كذلك آفاق تعزيز التعاون من أجل تسهيل استخراج المواد الأولية الخاصة بمواد البناء، لصالح مجمع جيكا، بغية تنويع نشاطاته.

ويندرج هذا المسعى في إطار استراتيجية الحكومة الرامية الى بعث القطاع المنجمي. مع اشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في مختلف مراحل تحويل المنتجات المنجمية. بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني.

ويطمح مجمع جيكا لتنويع مجموعة منتجاته، ففضلا عن انتاج الإسمنت والحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال. يسعى المجمع لاستغلال مواد أخرى مثل الرخام والغرانيت والحجر الجيري والباريت.

للتذكير، فقد شرع مجمع جيكا في استغلال مادة الرخام، عقب تحويل وحدة قالمة ومحجر الأونيكس بماهونة، اللتان كانتا مملوكتين سابقا من طرف المؤسسة الوطنية للرخام، إليها.

كما قام مجمع جيكا باستثمارات معتبرة من أجل إعادة تأهيل المحجرة وعصرنة وسائل الإنتاج على مستوى وحدة قالمة. التي كانت تعاني صعوبات مالية، مما سمح بالحفاظ على أكثر من 97 منصب شغل.

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