بحث تطوير التعاون بين الجزائر وبريطانيا في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

إستعرض محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون أن واردل. فرص تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وحسبما جاء في بيان للمحافظة، فإن السفيرة واردل التي قامت بزيارة مجاملة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. تطرقت فيها إلى فرص تطوير التعاون “الجزائري-البريطاني” في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي اعتبرته خيارا صائبا ينبغي تعزيزه بالنظر إلى التحديات الإقتصادية والمناخية.

من جانبه، إستعرض ياسع القدرات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة. خاصة الطاقة الشمسية وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. وكذا نبذة عن المحافظة ودورها في تحقيق انتقال طاقوي سلس في الجزائر.

كما تم التطرق للتعاون التقني والعلمي مع نظيرة المحافظة في بريطانيا في مجال تنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتخزين الطاقة. والتنقل النقي والمستدام والانفتاح على تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر. على اعتبار الجزائر بلد منتج للغاز وله خبرة معتبرة في مجال تصنيع ونقل وتوزيع وتميع الغاز.

و أبدت السفيرة إستعدادها للعمل على ترقية التعاون التقني بين المحافظة والهيئات البريطانية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والهيدروجين النقي. وكذا التكوين وبناء القدرات في اليات التمويل المبتكرة للمشاريع ذات الصلة”.

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