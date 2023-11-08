بحث تطوير العلاقات الجزائرية-السنغافورية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع محمد مالكي بن عصمان، الوزير الثاني للتربية والشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة.

وحسب بيان للوزارة، تركّزت المحادثات على سبل تطوير العلاقات الجزائرية-السنغافورية والارتقاء بها إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات التي يزخر بها البلدان.

كما عبر الطرفان عن عزمهما على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التعاون في شتى المجالات والرفع من نسق تبادل الزيارات.

وتمّ الاتفاق على تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي والعمل حتى تكون مشاريع الاتفاقيات الثنائية طور التفاوض جاهزة للتوقيع في قادم المواعيد.

كما تباحث الجانبان بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويجري محمد مالكي بن عصمان، زيارة إلى الجزائر تصادف الذكرى الأربعون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسنغافورة.

ويشمل برنامج زيارة الوزير الثاني لجمهورية سنغافورة عقد جلسات عمل مع عدد من المسؤولين عن القطاعات المعنية بالتعاون الجزائري-السنغافوري. تهدف أساسا إلى دراسة سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسنغافورة.