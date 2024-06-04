بحث تعزيز البعثات الطبية الكوبية إلى الجزائر

إستقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء أمس الإثنين، سفير جمهورية كوبا هيكتور إيغارزا كابريرا.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان إلى مستوى العلاقات التي تربط البلدين في ظل الحرص المشترك من أجل تعزيزها بما يخدم المصلحة و التعاون الثنائي خاصة في المجال الصحي.

كما تحدث الطرفان عن إمكانية تعزيز البعثاث الطبية الكوبية إلى الجزائر خاصة في إختصاصات طب النساء و التوليد، التخذير و الإنعاش، طب العيون وكذا التصوير الطبي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما تنص عليه إتفاقية التعاون في مجال الصحة المقرر التوقيع عليها قريبا بين البلدين.

كما تباحث الطرفان حول إمكانية الإستفادة من التجربة الكوبية في مجال الطب الوقائي (ترقية الطبيب المرجعي).

وهو ما أكد عليه الوزير من أجل تعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة الجزائري في هذا المجال مع القيام بنشاطات وأعمال الإستكشاف خاصة في تخصص طب العظام والرضوض، القدم السكري وطب العيون.

وركز الطرفان على أهمية توسيع مجال التكوين من خلال إنشاء خلية متخصصة وذلك ضمن مجالات التعاون المقرر توسيعها بين البلدين خاصة ماتعلق منه بجانب الوقاية وتقديم الخدمات الصحية الجوارية. بالنظر إلى التجربة الكوبية في هذا المجال والأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لهذه العملية.

وهنا أكد الوزير على أن الزيارة التي يقوم بها وزير صحة جمهورية كوبا إلى الجزائر نهاية سنة 2024 ستساهم في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين البلدين.

كما ستشكل فرصة سانحة للتباحث مجددا حول فرص التعاون الثنائي التي يمكن إقامتها خاصة و إن تزامنت مع إنعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية - الكوبية.