بحث تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة ICA Finance النرويجية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية ICA Finance، ماثيو هاروود، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة ICA Finance. لاسيما في مجالات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وإزالة الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS). والاستفادة من الخبرة النرويجية في تطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات. بما يدعم جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الدولة أهمية توطيد التعاون بين الجزائر ومملكة النرويج في قطاع المحروقات. ولاسيما من خلال الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية. معربا عن دعمه لتطوير التعاون بين سوناطراك وشركة ICA Finance في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار إلى أن الجزائر والنرويج تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان. مع التأكيد على ضرورة أن تستند التشريعات والآليات التنظيمية الدولية إلى أسس علمية وموضوعية. وأن تراعي خصوصيات الدول المنتجة، بما يحقق الأهداف البيئية ويحافظ في الوقت ذاته على أمن الطاقة واستقرار الأسواق والإمدادات.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الدولة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية لقطاع المحروقات. والتي تشمل تكثيف برامج الحد من انبعاثات الميثان. وخفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول سنة 2030. إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون، وتعزيز برامج التشجير. وفي مقدمتها مشروع سوناطراك لغرس 420 مليون شجيرة، فضلا عن تشجيع الحلول التكنولوجية والاقتصاد الدائري.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لشركة ICA Finance عن اهتمام شركته بتعزيز التعاون مع الجزائر. مشيدا بالإمكانات التي يزخر بها قطاع المحروقات الجزائري. وبالجهود التي تبذلها الجزائر وسوناطراك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية. ومؤكدا استعداد شركته لمرافقة هذه الجهود من خلال تقديم الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة وتبادل الخبرات.