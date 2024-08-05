بحث تعزيز التعاون في مجال العمل النقابي بين عرقاب وستيفن كوتون

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ، ستيفن كوتون.

وهذا بحضور كل من الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، والأمين العام لنقابة سوناطراك، والأمين العام للفيديرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية، بالإضافة الى اطارات من الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد بحث الأطراف، بهذه المناسبة، سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال العمل النقابي، ولاسيما من خلال تكثيف المشاورات وتبادل التجارب والخبرات بين نقابات قطاع الطاقة والمناجم والاتحاد الدولي لعمال النقل.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى تجاه العديد من المواضيع المتعلقة بمختلف البرامج والمشاريع الجارية والمستقبلية بالجزائر وخاصة فيما يخص النقل في مجالات المحروقات، الكهرباء، والمناجم، بالإضافة الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.