بحث دعم وتسريع التعاون الصناعي بين الجزائر والصين

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم السبت، بمقر الوزارة، نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ومدير مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، جرى اللقاء بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، وأعضاء الوفد الصيني المرافق. والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الشركة الوطنية للحديد “SNS”. ومجمع الصناعات الكيميائية “ACS”، والمجمع الصناعي للإسمنت الجزائري “GICA”. والمجمع الجزائري للميكانيك “AGM”، والمجمع الجزائري للكهرباء “Elec El Djazair”. إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وشكّل اللقاء فرصةً لبحث سبل دعم وتسريع التعاون الصناعي بين الجزائر والصين، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي. وترسيخ الشراكات الصناعية، وتسريع تجسيد المشاريع المشتركة. ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها. وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الطرفان آفاق توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية في البلدين. وأكّد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة. بما يُرسّخ الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية ويُعزّز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خدمةً للمصالح المشتركة.