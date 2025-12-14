بحث سبل تعزيز الاستثمارات الهندية في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، بمقر الوكالة، سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني.

وحسب بيان للوكالة، تمحور اللقاء حول بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر والهند. لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها الصناعة الصيدلانية وانتاج الأدوية، وآفاق توسيع حضور الاستثمارات الهندية في السوق الجزائرية.

كما تطرق الجانبان إلى تفاصيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمؤسسات هندية تنشط في الجزائر.

بالإضافة إلى الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية “Tenshi” التي أبدت اهتمامها بدخول السوق الجزائرية والاستثمار فيها.

وناقش الطرفان أيضًا التحضيرات المتعلقة بزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال، يضم ممثلين عن 40 شركة هندية. إلى الجزائر خلال شهر جانفي 2026. بهدف عقد لقاءات أعمال ثنائية مع نظرائهم الجزائريين واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.

كما أكد عمر ركاش، في هذا السياق، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستسخّر كافة الإمكانيات وتبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح زيارة العمل والخروج باتفاقيات شراكة واستثمار مثمرة.

مجددًا التأكيد على انفتاحها على جميع أشكال التعاون والشراكة مع الجانب الهندي.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تجسيد مشاريع استثمارية واعدة تعكس عمق ومتانة العلاقات الجزائرية-الهندية.