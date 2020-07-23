بحث سبل تعزيز الشراكة في مجال السياحة بين الجزائر وإسبانيا

بحث وزير السياحة محمد حميدو، مساء أمس الأربعاء مع سفير المملكة الإسبانية بالجزائر فرناندوموران كالفو سوتيلو، سبل تعزيز وتطوير الشراكة في القطاع بين البلدين.

وثمّن الوزير خلال هذا اللقاء العلاقات “الثنائية المتميزة” التي تجمع بين البلدين، معربا عن “أمله في أن يتم تكثيف الجهود للارتقاء بها إلى مستوى أعلى”.

مؤكدا على “ضرورة تعزيز الشراكة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتوسيعها وإضفاء نفس جديد عليها، لاسيما في كل من التسيير السياحي والفندقي والصناعة التقليدية والحرف والتكوين المتخصص وكذا ترقية وتثمين المنتوج السياحي المشترك بين البلدين”.

وأشاد السفير الاسباني بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر واسبانيا منوها بحرصه على تطويرها أكثر والرقي بها .

كما أكد فرناندوموران كالفو، استعداده لترقية الوجهة الجزائرية لدى السوق الإسبانية بالنظر للموروث التاريخي والسياحي المشترك الذي يجمع البلدين.

وكذا تكثيف وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، بتجسيد المشاريع المدرجة في اطار التعاون البيئي واثرائها.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل تجسيد محاور التعاون الثنائي، والعمل سويا على بناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.