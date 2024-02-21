بحث علمي: استحداث منصة رقمية للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية للبحث العلمي بهدف الربط بين المؤسسات الجامعية والبحثية ومؤسسات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

وتعرض هذه المنصة الرقمية المصممة بتقنية “PHP LARAVEL” والموطنة لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. القدرات البحثية المتاحة من طرف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث. وذلك حسب الاهتمامات المختلفة للقطاعات.

ويمكن للمتصفح للمنصة تسجيل دخوله للتمكن من البحث بصفة بسيطة وفعالة عن أي متعامل عبر كافة ولايات الوطن. بحيث تتم عملية البحث باستعمال معايير محددة ووفق فئات معينة تشمل مختلف المجالات. على غرار الميكانيك والإعلام الآلي والهندسة المدنية والطاقة والفلاحة والذكاء الاصطناعي. علاوة على الاستشارات الاقتصادية والمالية والدراسات المتعلقة بجدوى المشاريع.

كما تتيح هذه المنصة لمختلف المتعاملين الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم الخاصة بصفة مجانية ويمكن زيارتها واستغلالها عبر الرابط الآتي: https://bahth.dgrsdt.dz.