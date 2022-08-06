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قناة النهار

بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي

بقلم قناة النهار
بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي
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بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي

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رابط دائم : https://nhar.tv/0tCPC
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