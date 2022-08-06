قناة النهار بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2022 - 14:21 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 8 0 بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0tCPC اقرأ أيضا فاسألوا: فضائل شهر محرم قناة النهار 27 جويلية جزائريون: قصة وفاء وحكايات تمتد لعشرات السنين قناة النهار 18 جويلية أعراس 2022.. هذه تكلفة متوسط الحفلات قناة النهار 28 جويلية نور اليقين عزوق تلميذ يتحدى التوحد وينجح في نيل شهادة البكالوريا قناة النهار 22 جويلية "رئيس الجمهورية :" سألتزم برفع الأجور ورفع علاوة البطالة قناة النهار 30 جويلية الأحزاب السياسية تدين بشدة العدوان الغاشم الذي شنه الكــيان الصــهيوني على غـزّة قناة النهار 06 أوت "تعليم عالي: لينا قرباجي..أول طالبة تفوز بالجائزة العالمية "المرأة في التكنولوجيا قناة النهار 24 جويلية غرداية : سوق الفراي..فضاء يباع فيه كل شيئ قناة النهار 24 جويلية كنت مدم/ن وعالجت..الكل يحتقرني وعايلتي يقولولي بهدلتنا أنصحيهم أستاذة قناة النهار 21 جويلية النعامة : فلاحة من منطقة "الدزيرة" ترفع التحدي لخدمة أرضها رغم النقائص قناة النهار 27 جويلية