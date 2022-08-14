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قناة النهار

بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس

بقلم قناة النهار
بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس
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بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس

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