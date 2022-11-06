بحر هائج في هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن البحر سيكون هائج بأمواج عالية على السواحل الشرقية. كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن علو الأمواج سيصل إلى 3 أمتار.

في حين ذكرت المصلحة ذاتها، أن التنبيه صالح إلى غاية الثالثة من فجر الاثنين. أما السواحل المعنية فهي كل من العاصمة، دلس، ازفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

أما عن حالة البحر، في الأيام المقبلة، فسيكون بداية من الغد الاثنين قليل الإضطراب إلى مضطرب محليا. وهذا بالسواحل الشرقية، على غرار جيجل، سكيكدة، عنابة. وبالنسبة ليوم الثلاثاء إلى الأربعاء سيكون هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي.

وشهدت الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى، الخميس الماضي، إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار رعدية. متبوعة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فكانت الإضطرابات الجوية، متبوعة بأمطار متفرقة على الولايات الشمالية للوطن. حيث كانت الأجواء من مغشاة إلى غائمة بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم.

كما أن الأمطار تكون مصحوبة برياح و أكثر غزارة ومعتبرة خلال صبيحة الجمعة، اين تعدت 30 ملم على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. كما كانت أكثر غزارة وتتعدى 40 ملم على الولايات الشرقية بكل من قسنطينة، الطارف، سكيكدة وبرج بوعريريج طيلة نهار الغد الجمعة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية السبت على الولايات الوسطى. وصبيحة الأحد على الولايات الشرقية. حيث ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة طيلة هذه الفترة 50 ملم. في حين ستغيب الأمطار عن الولايات الغربية والجنوبية.