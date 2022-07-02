بحر هائج في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، على أغلب الشريط الساحلي. كما أشار تنبيه المصلحة من المستوى الأول، إلى أن البحر سيكون مضطرب وهائج بأمواج عالية.

في حين، ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح والأمواج مرتقبة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا. أما السواحل المعنية فهي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون. إضافة إلى العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، باستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة تحت الظل. كما حذرت في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية.

في حين، أوضحت المصالح أن موجة الحر ستستمر إلى غاية يوم الأحد على الأقل. أما الولايات المعنية فهي كل من الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة إلى البويرة، المسيلة، باتنة، المدية، ميلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، خنشلة، تبسة، بسكرة. وأولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة. وغرداية، المنيعة، تيميمون، إن صالح وأدرار.

ومن جهة أخرى، حذرت ذات المصالح في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 20 ملم محليا.

كما سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، حسب المصدر. أما الولايات المعنية فهي كل من المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض والنعامة.