بحضور آيت نوري.. مازة يقود ليفركوزن للفوز على مانشستر سيتي

قاد الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم الثلاثاء، فريقه باير ليفركوزن الألماني لتحقيق فوز مهم على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية نظيفة.

برسم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

شارك مازة في كامل أطوار اللقاء، وكان له دور محوري في تعزيز تقدم فريقه، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 بعد أن مرر تمريرة حاسمة دقيقة لصالح زميله شيك، الذي سجل بسهولة.

وكان الهدف الأول للنادي الألماني من توقيع غريمالدو في الدقيقة 23.

وقد حصل مازة على تقييم 7.6، بعد أن بلغت نسبة نجاح تمريراته 85%، قدم خلالها تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة سانحة للتسجيل. بالإضافة إلى حسم 7 صراعات ثنائية على الكرة، و3 تدخلات ناجحة، وتسديدتين على المرمى، ما يعكس تأثيره الكبير على مجريات اللقاء.

من جانب مانشستر سيتي، شارك الدولي الجزائري الآخر ريان آيت نوري أساسياً حتى الدقيقة 46، قبل أن يتم تغييره. وبهذا الفوز ارتقى باير ليفركوزن للمركز 13 في الترتيب العام برصيد 8 نقاط.