بحضور أزيد من 6 آلاف مشارك …الجزائر تشارك في معرض CIM Connect 2025 بكندا

تشارك كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، في أشغال مؤتمر ومعرض CIM Connect 2025. الذي تحتضنه مدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ماي 2025.

وترافقها في هذه المهمة وفود من إطارات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إلى جانب ممثلين عن كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ، ومجمع سونارام .

ويعد هذا الحدث من أبرز الملتقيات الدولية في مجال الصناعة المنجمية. ويُنظم من طرف المعهد الكندي للمناجم والمعادن والبترول حيث تستقطب نسخة هذا العام أزيد من6000 مشارك من مختلف دول العالم. من بينهم فاعلون اقتصاديون. وخبراء، وباحثون، وصناع قرار، وممثلو شركات تكنولوجية رائدة في المجال.

وتأتي طبعة 2025 تحت شعار “المعادن، الابتكار والتحول الطاقوي”، حيث يركز البرنامج العلمي والتقني للمؤتمر على مواضيع استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المنجمي. تقنيات الطاقات المتجددة. تخزين الطاقة. رقمنة سلاسل القيمة المنجمية، وتوجهات السوق العالمية للمعادن. إلى جانب أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية.

تندرج مشاركة كاتبة الدولة ضمن مقاربة الجزائر الرامية إلى تعزيز انفتاحها على المحيط الدولي. وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال المنجمي. لا سيما مع كندا، التي تُعد من الدول الرائدة في هذا القطاع. كما تهدف إلى الترويج للإمكانات المنجمية الهامة التي تزخر بها الجزائر. وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.