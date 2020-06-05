بحضور الأئمة دون المصلين.. إستئناف صلاة الجمعة في جامع الأزهر الشريف اليوم

يشهد جامع الأزهر الشريف في مصر، اليوم الجمعة، عودة صلاة الجمعة بعد مرور 66 يوما من إيقافها منذ يوم 20 مارس الفارط نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة اليوم بحضور أئمة الجامع والعاملين فيه من دون حضور المصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء “كورونا”.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن موضوع “الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد”.

حيث ستبثّ الخطبة على التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي.