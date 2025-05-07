بحضور الخليفة العام للطريقة التيجانية..سفارة الجزائر في واغادوغو تحيي ذكرى أحداث 08 ماي 1945

أحيت سفارة الجزائر في واغادوغو ذكرى أحداث 08 ماي 1945، تخليدًا لتضحيات الشهداء الذين سقطوا من أجل حرية واستقلال الجزائر.

وقد جرت هذه المناسبة بحضور مميز لفضيلة الشيخ سيدي علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم، الذي يحل ببوركينا فاسو. في إطار زيارة رسمية، والذي أبى إلا أن يتقاسم أجواء تخليد هذه الذكرى المجيدة. إلى جانب أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في بوركينا فاسو، وإطارات السفارة.

وقد شكل هذا اللقاء سانحة لترسيخ قيم الوفاء لذاكرة الشهداء. وتأكيدا على الروابط الروحية والثقافية التي تجمع الجزائر بأبنائها في الخارج.