بحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين.. جثمان الرئيس السابق بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

ووري، ظهر اليوم الأحد، جثمان الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة. وانتقل الى رحمة الله الفقيد، ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

وحضر مراسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. بالإضافة إلى الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن،ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة.

كما كان في الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين. إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيد.

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019. حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أسطر

ولد رئيس الجمهورية السابق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في الـ 2 من شهر مارس سنة 1937 بمدينة وجدة المغربية. والتحق الرئيس الراحل بعد نهاية دراسته الثانوية، بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1956 وهو في 19 من عمره. وبعد الإستقلال تقلد العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وزارة الشباب والرياضة ثم السياحة وهو في سن الخامسة والعشرين.

وفي 1962، أصبح بوتفليقة، نائبا بالمجلس التأسيسي وتقلد وهو بـ25 سنة، منصب وزير الرياضة والشباب والسياحة لأول حكومة جزائرية مستقلة. وفي نفس السنة، عين وزيرا للشؤون الخارجية. وتولى الرئيس الراحل الحكم سنة 1999، بعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال، ليكون بذلك الرئيس السابع للجزائر منذ الإستقلال.

وفي 10 فيفري2019، أعلن الرئيس الراحل نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة بـ18 أفريل. وقدم استقالته يوم الثلاثاء 2 أفريل قبل أسابيع قليلة من نهاية عهدته في 28 أفريل، مستجيبا لمطالب الحراك الشعبي.

ومن جهته، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنكيس العلم الوطني لمدة ثلاثة أيام اثر وفاة عبد العزيز بوتفليقة. وتلقى الرئيس تبون، رسائل التعزية من مختلف دول العالم على غرار البحرين، كوبا، فنزويلا، الامارات، الصين وبلدان أخرى.

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