بحضور الطالب فقط.. هكذا تتم مناقشة مذكرات التخرج في هذه الكلية

أصدرت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر 2، اليوم الأربعاء، تعليمة هامة بخصوص مناقشة مذكرات التخرج “ماستر 2 “.

ويأتي هذا على خلفية تسجيل عدة تجاوزات من طرف الطلبة بعد مناقشة مذكرات التخرج، خاصة استعمال الألعاب النارية التي تتسبب في اندلاع الحرائق. وتعرض حياة الطلبة والأساتذة والموظفين للخطر، إضافة إلى إصابة البعض بحالات الهلع والفزع.

وتضمّن نص التعليمة عدة إجراءات ذات صلة بتنظيم وسير مناقشات التخرج في الماستر، من بينها حضور الطالب المعني فقط ولجنة المناقشة.

كما تجرى مناقشة مذكرة تخرج “ماستر 2” في مدة لا تتعدى 45 دقيقة.

ودعت إدارة الكلية إلى إلزامية إمضاء الطالب استمارة التعهد على مستوى الأقسام.

كما تقرر أيضاً منع إدخال المأكولات والمشروبات خلال حفل التخرج. ومنع الاحتفال بالزغاريد وإحداث الفوضى داخل الحرم الجامعي واستعمال الألعاب النارية .

وشددت إدارة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر 2 على ضرورة التقيد بهذه التعليمات. وأي إخلال بها سيعرض الطالب إلى عقوبات صارمة.