بحضور المتفوقين في أولمبياد المهن 2025.. نــاسدا تنظم معرضا خاصا بالمؤسسات الناجحة

تعتزم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نــاسدا” تنظيم يوم إعلامي مخصص لفائدةالشباب. المتفوقين في أولمبياد المهن 2025 بالمكتبة الوطنية بالحامة.

كما سيشهد هذا اليوم الإعلامي الذي سينظم غدا تنظيم معرض خاص بالمؤسسات المصغرة الناجحة التي أسسها خريجو معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهني بتمويل ومرافقة من الوكالة. بهدف إبراز نماذج ملهمة لنجاحات شبابية. وتسليط الضوء على قصص ريادة الأعمال التي استطاعت الاندماج في السوق وتحقيق قيمة مضافة.

ويهدف هذا اللقاء إلى مرافقة المتفوقين وتمكينهم من التعرف على مختلف الآليات والبرامج الداعمة لإنشاء مؤسساتهم المصغرة. بوجه الخصوص إلى تعزيز ثقافة خلق المشاريع لدى خرجي معاهد و مراكز التكوين المهني. من خلال تقديم عروض توجيهية حول الإمكانيات المتاحة، التسهيلات، وآفاق الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وسيميز هذا الحدث حضور ومشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للمقاولاتية. من هيئات دعم ومرافقة، شركاء في التكوين والابتكار. بالإضافة إلى خبراء ومختصين في ريادة الأعمال. وستساهم هذه المشاركة المتنوعة في توفير فضاء تفاعلي يتيح تبادل الخبرات وبناء جسور تعاون جديدة لفائدة الشباب المتفوقين.