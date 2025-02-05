بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي.. تشييع جثمان سيد احمد غزالي

شيع ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الفقيد رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي.

ووري الفقيد الثرى بمقبرة زدك ببن عكنون في العاصمة. أين حضر مراسم الجنازة الوزير الأول نذير العرباوي والطاقم الحكومي. بالإضافة إلى إطارات سامية بالدولة ووزراء سابقون في الحكومة.

وإنتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي. بمستشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 88 سنة.

وتقلّد الراحل سيد احمد غزالي منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 05 جوان 1991 خلفا لمولود حمروش إلى 8 جويلية 1992. أي في فترة حكم الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف. خلفه بلعيد عبد السلام.

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