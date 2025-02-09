بحضور بن ناصر.. غويري يخطف الأنظار في مباراة مارسيليا وأنجي

قاد الدولي الجزائري أمين غويري فريقه أولمبيك مارسيليا لتحقيق فوز ثمين و بثنائية أمام نادي أونجي في الجولة الـ 16 من الليغ 1.

وبأداء عالمي، بصم غويري على تمريرتين حاسمتين، ليؤكد بدايته المثالية في المباراة التي انتهت بالفوز بثنائية نظيفة.

ورفع غويري رصيده إلى 3 تمريرات، في مواجهتين فقط، رفقة لوام في انتظار افتتاح عدداه التهديفي في قادم المواعيد.

كما قدم إسماعيل بن ناصر شوط أول خيالي في المباراة، حيث كان أبرز لاعب في المباراة قبل أن يستبدل من قبل مدربه ديزربي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

كما شهدت المباراة، تواجد ثلاثة لاعبين جزائريين في قائمة نادي أنجي والأمر تعلق بكل من هاريس بلقبلة وحيماد عبدلي إلى جانب فريد الملالي.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]