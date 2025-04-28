بحضور بيتكوفيتش وسعدان.. العاصمة تحتضن الاجتماع الثالث للجنة التقنية لـ “الفاف”

احتضنت الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الثالث للّجنة التقنية الوطنية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”. بمشاركة نخبة كبيرة من المدربين الجزائريين.

ونشرت “الفاف” عن صفحتها الرسمية على فايسبوك، صوراً توثّق فعاليات الاجتماع الذي ناقش محاور أساسية تتعلق بتطوير المنظومة الكروية الوطنية. خاصة المتعلقة بالتكوين الفني للمدربين واللاعبين ودعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

وشهد اللقاء حضور عدد من الوجوه المعروفة في الكرة الجزائرية. على غرار الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، والناخب الأسبق رابح سعدان.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتعزيز العمل التقني المشترك وتجسيد أهداف الرؤ ية الجديدة للكرة الجزائرية.

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