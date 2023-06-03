بحضور جزائري.. أردوغان يؤدي اليمين رئيسا لتركيا

يؤدي رجب طيب إردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، الأسبوع الماضي.

وسيعلن أردوغان في وقت لاحق، أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرا على تغيير في برنامجه الاقتصادي غير التقليدي.

وسيلي ذلك حفل في القصر الرئاسي يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية. من بينهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ممثلا للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحصل إردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة يوم 28 ماي.

وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميا بأداء اليمين اليوم السبت في حوالي الساعة الثالثة مساء في البرلمان بأنقرة.