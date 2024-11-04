بحضور زياني وغزال.. دورة تكوينية للاعبي الخضر السابقين للحصول على شهادة “كاف A”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تنظيمها دورة تكوينية للحصول على شهادة التدريب “كاف A” لفائدة اللاعبين الدوليين السابقين.

وعرفت الدورة التكوينية حضور عدد من اللاعبين السابقين ونجوم الخضر سابقاً. أبرزهم كريم زياني وعبد القادر غزال. واللاعبين السابقين لاتحاد الحراش، يونس سفيان وكريم هندو وخالد لونيسي.

ويسعى المشاكون في هذ الدورة التكوينية إلى الظهور في ساحة التدريب الجزائرية مستقبلاً. والسير على خطى جمال بلماضي ومجيد بوقرة.

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