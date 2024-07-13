إعــــلانات
الرياضة

بحضور سعدان ومنسول ..تتويج منتخب المسيلة بالنسخة الأولى للمواهب الشابة

بقلم عزبز طالبي
بحضور سعدان ومنسول ..تتويج منتخب المسيلة بالنسخة الأولى للمواهب الشابة
المسيلة
  • 138
  • 0

توج منتخب ولاية المسيلة بفعاليات المهرجان الوطني لكأس المواهب الجزائرية الشابة لمواليد التي اختتم في 12 جويلية 2024.
وفاز منتخب المسيلة على أمام منتخب سطيف بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل واحد عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ورفع قائد منتخب المسيلة كأس النسخة الأولى لهذه الدورة من المدير التقني الوطني عامر منسول و المنسق العام للجنة التقنية للفاف رابح سعدان بحضور عضو المكتب الفدرالي رشيد الجكاني.

كما فاز اللاعب صلاح الدين بونوة من منتخب بشار بجائزة أفضل لاعب في حين توج نجم منتخب سطيف بجائزة أفضل حارس، ومحمد فنينخ من منتخب سطيف على لقب هداف الدورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VsXHu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر