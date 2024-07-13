بحضور سعدان ومنسول ..تتويج منتخب المسيلة بالنسخة الأولى للمواهب الشابة

توج منتخب ولاية المسيلة بفعاليات المهرجان الوطني لكأس المواهب الجزائرية الشابة لمواليد التي اختتم في 12 جويلية 2024.

وفاز منتخب المسيلة على أمام منتخب سطيف بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل واحد عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع قائد منتخب المسيلة كأس النسخة الأولى لهذه الدورة من المدير التقني الوطني عامر منسول و المنسق العام للجنة التقنية للفاف رابح سعدان بحضور عضو المكتب الفدرالي رشيد الجكاني.

كما فاز اللاعب صلاح الدين بونوة من منتخب بشار بجائزة أفضل لاعب في حين توج نجم منتخب سطيف بجائزة أفضل حارس، ومحمد فنينخ من منتخب سطيف على لقب هداف الدورة.