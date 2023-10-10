بحضور سليماني.. الخضر يخوضون أول حصة تدريبية بقسنطينة

خاضت مساء اليوم الثلاثاء، تشكيلة المنتخب الوطني، أول حصة تدريبية بقسنطينة، تحضيرا لودية الرأس الأخضر، المقررة هذا الخميس.

وبرمج الناخب الوطني، جمال بلماضي، حصة تدريبية بأرضية ملعب الشهيد “حملاوي” انطلقت عند الساعة 18:00.

وشهدت الحصة، حضور اسلام سليماني، الذي حل عصر اليوم الثلاثاء بقسنطينة قادما من سطيف في رحلة برية بعدما التحق بمدينة الهضاب قادما من باريس، وهو الذي ضيع سفرية الخضر منتصف نهار اليوم.

ببنما غاب ربات آيت نوري، عن الخصة الأولى بحملاوي، وهو المرتقب أن يصل سهرة اليوم أو صبيحة غد الأربعاء على أقصى تقدير.

وكان وفد الخضر، قد حل منتصف نهار اليوم، بمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، تحضيرا لملاقاة الرأس الأخضر هذا الخميس بداية من الساعة 20:00.

للإشارة فقط انطلق تربص المنتخب أمس الاثنين، من سيدي موسى بإجراء حصة استرخاء، قبل الدخول في الأمور الجدية بداية من اليوم بقسنطينة.