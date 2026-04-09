بحضور صادي وبيتكوفيتش.. إنفانتينو يباشر زيارة عمل إلى تلمسان

باشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى ولاية تلمسان، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى، في خطوة تندرج ضمن تعزيز التعاون الكروي مع الجزائر.

وكان في استقبال رئيس الفيفا بمطار مصالي الحاج الدولي، وزير الرياضة ورئيس الفاف وليد صادي، ووالي تلمسان، يوسف بشلاوي، بحضور الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وعدد من المسؤولين المحليين.

وضم وفد الهيئة الدولية أيضًا المدير العالمي لتطوير كرة القدم على مستوى الفيفا، أرسين فينغر.

ومن المنتظر أن يشرف إنفانتينو خلال هذه الزيارة على تدشين المركز التقني الجهوي بهضبة “لالا ستي”، المُنجز في إطار برنامج “فيفا فوروورد”. كما سيقوم بافتتاح ملعب مصغر “فيفا أرينا” بمتوسطة أحمد إينال.

وسيُعلن رئيس “الفيفا” كذلك عن إطلاق برنامج “كرة القدم للمدارس”. في مبادرة تهدف إلى دعم الممارسة الكروية لدى الفئات الشبانية، وتعزيز اكتشاف المواهب.