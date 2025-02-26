بحضور عائلات مؤسسي النادي والقدامى.. المولودية تدشّن غدا مركز “بابا حمود”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، تدشينَ مركز تدريبات الفريق “عبد الرحمن عوف - بابا حمود”، الواقع بزرالدة.

ودعت إدارة العميد، أفراد عائلات مؤسسي النادي والمسيرين التاريخيين وكذا اللاعبين والمدربين السابقين للفريق، لحضور مراسم التدشين.

وأشارت -في بيان لها- إلى أن تدشين مركز التدريبات الذي يعد مكسبا كبيرا للنادي العاصمي، مقرر يوم غدٍ الخميس، بداية من الساعة الـ 10:00.

للإشارة، فإن المولودية هي النادي الجزائري الوحيد الذي يملك مركز تدريب خاص به، بمعايير عالمية، والذي تسلّمه الفريق صيف 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور