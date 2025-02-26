إعــــلانات
الرياضة

بحضور عائلات مؤسسي النادي والقدامى.. المولودية تدشّن غدا مركز “بابا حمود”

بقلم محمد لمين صحراوي
بحضور عائلات مؤسسي النادي والقدامى.. المولودية تدشّن غدا مركز “بابا حمود”
  • 203
  • 0

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، تدشينَ مركز تدريبات الفريق “عبد الرحمن عوف - بابا حمود”، الواقع بزرالدة.

ودعت إدارة العميد، أفراد عائلات مؤسسي النادي والمسيرين التاريخيين وكذا اللاعبين والمدربين السابقين للفريق، لحضور مراسم التدشين.

وأشارت -في بيان لها- إلى أن تدشين مركز التدريبات الذي يعد مكسبا كبيرا للنادي العاصمي، مقرر يوم غدٍ الخميس، بداية من الساعة الـ 10:00.

للإشارة، فإن المولودية هي النادي الجزائري الوحيد الذي يملك مركز تدريب خاص به، بمعايير عالمية، والذي تسلّمه الفريق صيف 2024.

Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎MCA ALGIERS OF CUUB MOULOUDIA HEADQUARTERES CENTER TRAINING HAMMOUD BABA ABDERRAHMANE ABDERR تتشرف إدارة نادي مولودية الجزائر، بتوجيه الدعوة لأفراد عائلات مؤ لؤسسي عميد الأندية الجزائرية والمسيرين التاريخيين وكذا اللاعبين والمدربين السابقين ،للفريق، لحضور مراسیم تدشين مقر ومركز تدريبات النادي عبد" الرحمن عوف بابا "حمود" وذلك صباح غد الخميس بداية من 10:00 سا بزرالدة‎’‎‎

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/q2m5U
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر