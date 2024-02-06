بحضور عمراني.. إدارة “السياسي” تقيّم حصيلة مرحلة الذهاب

عقدت إدارة شباب قسنطينة، اجتماعا تقييميا خاص بمرحلة ذهاب الموسم الكروي الجاري، الذي أنهاه “السياسي” خامسا بـ 24 نقطة، بواقع 7 انتصارات و5 هزائم و3 تعادلات.

وكشفت إدارة شباب قسنطينة، بأن الاجتماع ترأسه رئيس مجلس الإدارة عبد الغاني قوراري. رفقة الطاقم الإداري والفني للنادي الرياضي القسنطيني على غرار المدير الرياضي طارق عرامة والمدرب عبد القادر عمراني.

كما أبرزت بأن الاجتماع أسفر على الوقوف على كل كبيرة وصغيرة من خلال تقييم وتقديم حصيلة مرحلة الذهاب مع طرح العراقيل والمشاكل التي واجهت الفريق.

مبرزة في المقابل، بأنه قد تم تحديد خارطة الطريق لمرحلة العودة والتي إلتزم من خلالها رئيس مجلس الإدارة. مواصلة دعم الفريق بتسخير جميع الإمكانيات ووضع الفريق في أحسن الظروف من أجل إنجاح الموسم لبلوغ الأهداف المسطرة.