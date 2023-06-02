بحضور قادة الدول.. تنصيب أردوغان غدا السبت رئيسًا لتركيا

تتجه الأنظار غدا السبت في إلى حفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه، رجب طيب أردوغان. بمشاركة قادة دول، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وقال ألطون إن الرئيس التركي أردوغان يؤدي السبت المقبل اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

كما سيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري). مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء”.

وتوقع أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي.

وقد حصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.