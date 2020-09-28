بحضور ماكرون وزوجته.. فرنسا تنظم حفلا فنيا ضخما لدعم لبنان

تستعد فرنسا لتنظيم حفل غنائي ضخم، تحت شعار “معا من أجل لبنان”، يضم فنانين لبنانيين وعالميين، في الفاتح أكتوبر المقبل.

وسيتم تنظيم الحفل الغنائي، في مسرح الأولمبيا العريق بباريس، تحت رعاية قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

وسينقل الحفل الفني على التلفزيون الفرنسي الرسمي مباشرة، تعبيرا عن دعم الشعب الفرنسي والرئاسة الفرنسية للشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت.

وسينظم الحفل تحت الإدارة الفنية للفنان الفرنسي اللبناني الموسيقار إبراهيم معلوف.

وقال الموسيقار “هذا الحفل له رمزية خاصة، يعكس التضامن الواسع الذي عبر عنه كل الفنانين الفرنسيين واللبنانيين تجاه الشعب اللبناني”.

وأضاف “سنعمل على جمع أكبر قدر من التبرعات سيذهب نصفها للهلال الأحمر اللبناني، والنصف الأخر لدعم الجمعيات المهتمة بالثقافة والتراث اللبناني”.