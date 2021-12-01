بحضور محرز.. السيتي يهزم أستون فيلا بصعوبة

قاد رياض محرز سهرة اليوم الأربعاء فريقه مانشستر سيتي للفوز على أستون فيلا بهدفين لهدف وحيد.

المواجهة التي جرت بملعب “فيلا بارك” بمدينة بيرمنغهام شهدت مُشاركة النجم الدولي الجزائري طيلة أطوارها.

سجل روبن دياز الهدف الأول في الدقيقة ال27 بينما أضاف بيرناردو سيلفا الثاني في الدقيقة ال43 في حين قلص واتكينس للمحليين في الدقيقة 47.

كما عرفت مواجهة الجولة ال14 من الدوري الانجليزي الممتاز تألق محرز الذي ساهم في الهدف الثاني.

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قررت إدارة فريق مانشستر سيتي الانجليزي مكافأة نجمها الدولي الجزائري “رياض محرز” قبل كأس إفريقيا بالكاميرون.

صحيفة “ذا الصن” البريطانية كشفت أن محرز يشعر بالسعادة في مانشستر، ويحرص على تجديد تعاقده مع السيتي.

كما يتواجد حاليًا اسمه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب السيتي في تجديد تعاقدهم في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال فشلت مساعي السيتي لتجديد عقد محرز، فستكون مغادرته الصيف المقبل هي الأقرب. مع اهتمام البياسجي بضمه.

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أبدى الإعلام العربي تحسّره لغياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز. عن مسابقة كأس العرب التي ستجري في قطر بداية من 30 نوفمبر.

كما أشار إلى أن الجماهير العربية لن تكون محضوضة بالإستمتاع بالفنيات الكبيرة التي يتمتّع بها نجم مانشيستر سيتي.

ونشرت مختلف المواقع والصحف قائمة لـ 10 لاعبين يعتبرون نجوم فوق العادة في الساحة الكروية العربية الذي سيسجّلون غيابهم. على غرار النجم الجزائري محرز إلى جانب المصري محمد صلاح.

والمغربيين أشرف حكيمي و حكيم زياش.

كما ذكر الإعلام إسم اللاعب وسالم الدوسري وفهد المولد من السعودية. إلى جانب كل من عمر خربين من الإمارات.

وكل من وهبي الخزري من منتخب تونس و علي عدنان من العراق و حسن معتوق من لبنان.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، في وقت سابق، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة اليساري الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

ويتجه قائد الخضر، للعودة للعب منذ البداية في الدوري بعد طول غياب، خاصة في ظل إصابة فيل فودن وجاك غريليش.