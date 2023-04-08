بحضور محرز.. مانشستر سيتي يتجاوز ساوثهامبتون برباعية

فاز الدولي الجزائري رياض محرز رفقة مانشستر سيتي برباعية مقابل واحد أمام المستضيف ساوثهامبتون.

وشارك رياض محرز أساسيا في المباراة بشكل أساسي أين قدّم ما عليه رغم فشله في تسجيله هدفا شخصيا.

وذهب محرز ضحية الخطة التي اعتمد عليها المدرب بيب غوارديولا، بالاستغناء بطريقته الخاصة عن خدمات المدافع الأيمن، وهو الأمر الذي أثّر على قائد الخضر.

كما تنتظر الفنان ورفقائه مباراة قوية في رابطة أبطال أوروبا التي ستجمعه بالعملاق البافاري بايرن ميونيخ.

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