بحضور وزراء الحكومة ووالي العاصمة.. انطلاق الطبعة الثانية لقافلة الرقمنة المقاولاتية والدفع الالكتروني 2020

انطلقت اليوم السبت، الطبعة الثانية لقافلة الرقمنة المقاولاتية والدفع الالكتروني 2020، تحت شعار “جيل الرقمنة الجزائري”.

وقد أشرف على انطلاق القافلة كل من وزير التجارة، كمال رزيق، وزير المؤسسات الناشئة، ياسين وليد، والي العاصمة، عبد الخالق صيودة.

وبهذه المناسبة، شجع والي العاصمة، الشباب على المضي، في هذا المشروع، متأكدا من أنه سيلاقي كل الترحيب.

وأكد للشباب أصحاب المشروع، أنهم سيجدون كل العون من محلات وأوعية عقارية.

من جانبه، أشار وزير التجارة أن المشروع طموح لعصرنة الادارات، مؤكدا أنه سيتم تقديم كل المساعدات للقائمين على المشروع.

وأضاف ” نطمح مع سنة 2023 ان نصل الى 50 بالمئة بالتعامل بالدفع الالكتروني”

أما الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، فقد أوضح أن هذه القافلة، فرصة لتبادل الافكار لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأكد ياسين وليد أن الأبواب مفتوحة للعمل يد بيد، قصد تطوير الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار ممثل وزارة الداخلية، أن الوزير كمال بلجود، وجه تعليمة للولاة في كل الولايات التي ستزورها القافلة، بهدف تسهيل نشاط القافلة وتحقيق الاهداف المرجوة.