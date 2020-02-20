بحضور وزيرة الثقافة وعائلة الفقيد.. وصول جثمان الشاعر عياش يحياوي إلى الجزائر

وصل جثمان الإعلامي والباحث والشاعر الجزائري، عياش يحياوي، إلى مطار الجزائر هواري بومدين، اليوم الخميس.

واستقبل جثمان الراحل، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، وعائلة الفقيد وسفير الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المثقفين والاصدقاء.

وسينقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بعين الخضراء، بالمسيلة، ليوارى الثرى غدا الجمعة.

للإشارة، جندت وزارة الثقافة حافلة بأمر من الوزيرة، لنقل الأشخاص والصحافيين الذين يرغبون بحضور الجنازة.

وستقام الجنازة غدا الجمعة، على الساعة الثامنة صباحا، انطلاقا من قصر الثقافة مفدي زكريا، على أن تكون العودة في نفس اليوم زوالا.