بحضور الجمهور.. اتحاد الحراش يستقبل مولودية سعيدة بملعب الكاليتوس

أعلنت رابطة كرة القدم للهواة عن تعديل يخص الجولة الأولى من البطولة، إذ ستُجرى مباراة اتحاد الحراش أمام مولودية سعيدة يوم السبت 13 سبتمبر على الساعة الرابعة عصرًا (16:00) بملعب مولود زروقي بالكاليتوس.

وأكدت الرابطة أن المباراة ستقام بحضور الجمهور، ما يمنحها طابعًا جماهيريًا خاصًا. بالنظر لشغف أنصار “الصفراء” الذين ينتظر أن يصنعوا أجواء مميزة في مدرجات الملعب.

هذا التعديل يضع الفريقين أمام اختبار مبكر لإثبات جاهزيتهما للموسم الجديد. حيث يسعى اتحاد الحراش للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، بينما تطمح مولودية سعيدة إلى العودة بنتيجة إيجابية تؤكد طموحاتها.