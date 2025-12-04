بحضور السفيرة حدادي .. إثيوبيا توقع اتفاق سلام بين حكومة إقليم أمهرة ومنظمة “فانو”

تم توقيع اتفاق سلام “دائم” بين حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي ومنظمة فانو الشعبية لأمهرة، وذلك بحضور سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويعد هذا الاتفاق خطوة محورية أنهت سنوات من التوتر ويمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار في إثيوبيا.

الاتفاق وقعت عليه حكومة إقليم أمهرة ومنظمة أمهرة فانو الشعبية AFAHD وسط ترحيب رسمي وشعبي بهذه التسوية التي ينتظر أن تعيد الهدوء إلى الإقليم.

وشهدت مراسم التوقيع حضور نائب الأمين التنفيذي لـ”إيغاد” موسى أريسو نيابة عن الأمين التنفيذي إلى جانب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجزائرية سلمى ملكية حدادي.

وخلال مسار المفاوضات برز الدور الفاعل لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي التي ساهمت في تقريب وجهات النظر وتثبيت أسس التفاهم بين الجانبين.

وبالمناسبة أكدت حدادي أن الاتفاق يشكل خطوة تعزز مسار البلاد نحو الاستقرار مشيرة إلى أن الدبلوماسية الإفريقية أثبتت من جديد قدرتها على دعم الحلول السلمية داخل القارة.

ويمهد اتفاق السلام لمرحلة جديدة في إقليم أمهرة تفتح فيها أبواب التهدئة وإعادة الخدمات الأساسية إلى جانب العمل على مصالحة مجتمعية واسعة بما يضمن تجاوز آثار النزاع وبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لسكان الإقليم.