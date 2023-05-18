بحوزتهم معدات حساسة.. توقيف 6 أشخاص يُنقّبون عن الذهب بسي مصطفى

تمكنت مصالح الأمن الحضري سي مصطفى بولاية بومرداس، من توقيف 6 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الذهب.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري سي مصطفى التابع لأمن دائرة يسر بأمن ولاية بومرداس. مفادها وجود أشخاص مشبوهين تحت سفح أحد الجبال الواقعة بالبلدية يقومون بعملية التنقيب باستخدام آلات ومعدات.

على الفور باشرت الضبطية القضائية تحرياتها في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. حيث تم بعدها مداهمة المكان وتوقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم ما بين 33 و46 سنة. ينحدرون من ولاية بومرداس وعدة ولايات أخرى.

كما تم ضبط بحوزتهم آلة تنقيب بكافة تجهيزاتها ومعدات تستعمل في التنقيب. بالإضافة كذلك إلى سيارة تستعمل في نقل المعدات . ومبلغ مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم. وكذا هواتف نقالة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.