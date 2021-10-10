بحياتي أدين لمن سأكمل معه نصف الدّين
بقلم النهار أونلاين
إرتقت في حياتها عبر عدة محطات نالت فيها النجاح والتقدير، وبالرغم من أنها أشغل منصب إطار في قطاع حساس إلى أن ثمة ما ينقصها حتى تحسّ بالكمال، وما الكمال إلا لله عزّ وجل.
عاصمية في ال 39 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان، تبتغي تحصيل الحلال مع إنسان يخاف الله، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص، وتعد انها ستكون له السند إلى الأبد.
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3800.3801.3802
الرقم السري:
135722
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