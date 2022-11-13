قناة النهار بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع بقلم قناة النهار نشر في 13 نوفمبر 2022 - 22:32 الجزائر شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tskWA اقرأ أيضا تساؤلات: النظام التعاقدي في قطاع الصحة .. ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية قناة النهار 09 نوفمبر فضاء الأولياء ثم الكتاب الرقمي.. إجراءات تفرض على الأولياء مواكبة التكنولوجيا قناة النهار 12 نوفمبر "حصريا..من داخل مصنع هيونداي بتيارت.. "النهار ترافق خطوات التصنيع خطوة بخطوة قناة النهار 27 أكتوبر نسيمة جعفر باي: معايير السعادة تختلف من شخص إلى آخر ومواقع التواصل الإجتماعي لا تمثل الواقع قناة النهار 27 أكتوبر نبيلة: محتوى تاعي نقي تقدر تشوفو مع داركم وكل ما أقوم به بدعم من عائلتي قناة النهار 27 أكتوبر أهملت أسرتي بسبب الإدمان الإلكتروني.. ماذا أفعل ؟ قناة النهار 25 أكتوبر "الرئيس تبون يؤكّد لمحمود عبّاس :" كلّ الأمة العربية واقفة وراء فلســطين قناة النهار 02 نوفمبر بيونة: أمنيتي نتلقى كامل الفانين تاعنا وأكثر شخص توحشتو حميد عاشوري فريد الروكور ربي يرحمو وصويلح قناة النهار 03 نوفمبر سامية طبوش تبدع بقصيدة "سألوني" في ذكرى الثورة التحريرية قناة النهار 03 نوفمبر تجارة: تشديد الرقابة يجبر أصحاب المقاهي التخلي عن "الحليب المدعم" .. قناة النهار 29 أكتوبر