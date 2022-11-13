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قناة النهار

بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع

بقلم قناة النهار
بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع
الجزائر
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