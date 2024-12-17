بحّار استورد “الكوكايين” عبر سفينة “سريتا” .. القصة الكاملة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 20 سنة سجناً. وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو ” “ساعد.ر. اسلام”، بحار على متن السفينة التجارية المسماة “سيرتا” التابعة للمؤسسة النقل البحري. ومتهمين اثنين آخرين موقوفين معه.

كما يتعلق الأمر بالمسمى “ح.محي الدين ” والمدعو ” واستيني بيني” لمتابعتهم بجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجناية حيازة وبيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من طرف جماعة اجرامية منظمة وجناية التهريب التي تشكل تهديد خطير على الصحة العمومية. في حين، تبين أن المتهمين ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في استيراد وبيع المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”. يمتد نشاطها بين موانئ إيطاليا، إسبانيا وفرنسا وصولا إلى ميناء الجزائر. حيث يقود الشبكة بارون مغربي لا يزال محل أمر بالقبض الدولي برفقة شخص آخر يدعى ” “ش.رضا”.

التحقيقات تفجر التفاصيل

في حين، تفجرت التحقيقات في قضية الحال في أعقاب توقيف بحار بسفينة “سيرتا ” التابعة لمؤسسة النقل البحري. المتهم المدعو ” س.ر.اسلام” الذي قضي ليلتين كاملتين على ظهر السفينة الراسية بميناء الجزائر. ليتمكن من النزول وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها ب1080غ مخبأة بين بدلة العمل مطوية بيده. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 200 أورو ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ 12 الف دج .

كما مكّنت العملية بعد مداهمة غرفة البحار من حجز كمية أخرى من الممنوعات. تتمثل في صفيحة صلبة تحتوي على مسحوق أبيض قدر وزنها بـ “1132 “غرام داخل كيس احمر. وقطع بيضاء من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 100 غ. و 6 كبسولات من دواء “ليريكا” وقطعة صغيرة من المخدرات القنب الهندي.

في حين، جاءت العملية بتاريخ 2023.6.13، حيث وضعت فرقة الشرطة القضائية الأولى بميناء الجزائر. تحت تصرف فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية “الشرطة القضائية 1 الجزائر الوسطى” ، المتهم نفسه للتحقيق معه”.

وبنفس التاريخ وعلى الساعة الثامنة والنصف ليلا، قام أعوان المراقبة التابعين للفرقة البحرية لحراس السواحل. بحضور الربان الرئيسي والربان الثاني للسفينة والمسمى “س.ر. اسلام” بإجراء تفتيش غرفة. هذا الأخير وتم ضبط صفيحة صلبة تحتوي على مسحوق أبيض قدر وزنها بـ 1132 غرام داخل كيس احمر يحمل علامة FERRARI وقطع بيضاء من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 100 غرام و 6 كبسولات من دواء ليريكا وقطعة صغيرة من المخدرات القنب الهندي و عليه تم فتح تحقيق.

تصريحات مثيرة

وبسماع المتهم “س. اسلام”، صرّح أنه ينشط ضمن الشبكة الاجرامية المنظمة ودوره يكمن في جلب المخدرات الصلبة. من نوع” الكوكايين” و”الاكستازي” من دول أوروبية. وتسليمها إلى باقي أفراد الشبكة بداخل التراب الوطني مقابل حصوله على مبالغ مالية.

واعترف المعني أنه انضم هذه العصابة خلال شهر سبتمبر 2022. وخلال هذه الفترة تعرف على شخص ينحدر من مدينة سكيكدة يسمى “ش.رضا”. الذي عرض انضمامه إلى الشبكة قصد توسيع نشاطها، وطلب منه التواصل فقط عبر تطبيقة signal .

كما أضاف المتهم، أن اول عملية كانت خلال شهر ديسمبر 2022، أين استلم كمية من المخدرات الصلبة. من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 500 غرام من عند المسمى “رضا” بميناء مرسليا. وسلمها له شخص بالجزائر يدعى “فهد” ينحدر من مدينة سكيكدة مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو. وأن هذه الشبكة التي تعرف عليها تنشط خارج التراب الوطني. وبالضبط بدولة فرنسا بمدينة مرسليا وتضم كل من المسمى “ش.رضا”. والمسمى “ا. كريم صالح “المكنى ” LE GRO” مشتركين ضمن تطبيق signal. كما تضم مجموعة محددة المسماة ( بابور اللوح ).

العملية الثانية

كما أكد المتهم أنها كانت خلال شهر ماي 2023 خلالها أبحر على متن السفينة المسماة ” سيرتا”. انطلاقا من ميناء الجزائر الى عدة موانئ لدول أوروبية ( ايطاليا وفرنسا واسبانيا ). وكان على اتصال مع كل من المتهم “ش. رضا ” و ” ا.كريم صالح” المكنى ” LE GRO”. وعند وصوله إلى ميناء مرسليا ربط معه الاتصال المسمى “كريم صالح” موعدا لملاقاته. لغرض تسليمه حقيبة ظهرية تحتوي على كمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين). وتعذر هذا الأمر حينها وتم تحديد موعد للالتقاء بميناء فالنسيا

بإسبانيا.

وبتاريخ 2023.6.7 رست الباخرة المسماة سيرتا بميناء فالنسيا بإسبانيا واتصل به المسمى “كريم صالح”. حيث أخبره انه سيتقدم منه شخص من جنسية مغربية. ويسلمه حقيبة ظهرية تحتوي على كمية من المخدرات الصلبة (كوكاين) وتمت الصفقة بنجاح.

كما رست بتاريخ 2023.6.8 السفينة المسماة سيرتا بميناء الجزائر العاصمة حيث بقي على متنها الى غاية اليوم الموالي. أين طلب منه النزول لتسليم الشحنة الى المدعو “حاتم” يقطن بعين مليلة. غير انه لم يستطع الى غاية امسية يوم 2023.6.13. أين انتهز الفرصة وقام بإخراج جزء من المخدرات. واخفاها داخل بدلة العمل الخاصة به. لغرض تسليمها للمسمى “واستيني بيني” الذي كان على متن سيارته بالحظيرة. وبمجرد نزوله انكشف أمره وألقي القبض عليه.