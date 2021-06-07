بختاوي: هذه مواعيد الإعلان عن نتائج إمتحانات السانكيام والبيام والباك

وأورد بختاوي في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن نتائج البكالوريا سيتم الاعلان عنها في حدود الـ 22 جويلية القادم.مضيفا إن نتائج شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، سيتم الافراج عنها في الـ20جوان والـ5 جويلية على التوالي.

وذكر بختاوي، بأن 731723 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا منهم 272178 مترشحا حرا موزعين عبر 2528 مركز اجراء.فيما بلغ تعداد المقبلين على اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط 641187 مترشحا. منهم 15964 مترشحا حرا موزعين على 2585 مركزاجراء.

بينما إجتاز الأربعاء الماضي، أكثر من 853 ألف تلميذ امتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020-2021 بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب “كورونا”.وجاء امتحان هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى.